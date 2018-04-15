خليفة الإنسانية تعلن عن تخفيضات في مراكز بيع السلع الغذائية

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة "السلع المدعمة للمواطنين" عن تخفيضات تصل الى 20% على بعض السلع الغذائية اعتباراً من 01 أبريل ولغاية 30 يونيو 2018 .

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع "عام زايد" حيث استكلمت المؤسسة استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بمراكز توزيع المواد الغذائية المدعمة التابعة لها، وذلك ضمن حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية أمام المواطنين وفقاً لآلية تسليم مرنة وسريعة تخدم جميع الأفراد.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ان المؤسسة تسعى ومن خلال مراكز بيع السلع المدعمة المنتشرة في المناطق الشمالية الى الإهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين لتعزيز قيم التكافل الإنساني، وتؤكد رسالة المؤسسة في سعيها لتخفيف وطأة الظروف المعيشية، وتأمين احتياجات مختلف فئات المجتمع، التي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها، بما يعزز الاستقرار المعيشي والرفاه الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف الخوري الى ان المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، وذلك من خلال بيعها بأسعار مخفضة عن السوق تصل في بعض المنتجات إلى نحو 25% أقل من السعر الأصلي للمنتج في الأسواق المحلية.

وأشار الخوري إلى أن المؤسسة توفر أكثر من 56 مادة غذائية أساسية، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي قامت بها المؤسسة مع الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية التي تهدف بدورها إلى دعم المنتج الوطني وعجلة الاقتصاد بالدولة.

من جانبه أكد المهندس طارق أحمد الواحدي المدير التنفيذي لمجموعة شركات أغذية حرص المجموعة على الشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تلبية لإحتياجات المواطنين من خلال إدراج سلع جديدة في شهر رمضان الفضيل لتتناسب مع الاستهلاك الشهري للأسرة .

تجدر الإشارة إلى أن عدد السلع المدعمة تبلغ أكثر من 50 سلعة غذائية أساسية متنوعة منها: مياه العين المعدنية، مياه البينه التركية، عصير كابري سن 200 مل، زيت الزيتون ماركة لايت لايف 250 مل، زيت الذرة ماركة لايت لايف 1٫8 لتر، زيت دوار الشمس ماركة لايت لايف 1٫8 لتر، صلصة طماطم، طحين رقم (1) و(2) و(3)، هريس، شاي ليبتون 50 كيساً، وشاي ليبتون أخضر، وشاي ليبتون فرط، وحليب أبو قوس، وسكر أبيض، وملح، وخلاص مضغوط كيلوجرام، وفرض كيس بلاستيكي 500 جرام، وعجينة التمر كيلوجرام، ومحارم مسافي، وأرز سوبر بسمتي.