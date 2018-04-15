نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي الخامس للمناصير

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، العرس الجماعي الخامس، الذي نظمته قبيلة المناصير مساء أمس بمناسبة «عام زايد» بمشاركة 64 شاباً وفتاة من أبناء القبيلة والقبائل الأخرى.

وحضر الحفل- الذي أقيم بمجلس الوثبة في أبوظبي- عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وأعيان القبائل وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان وسط مشاركة الفرق الشعبية و التراثية التي قدمت عروضها ابتهاجاً بالمناسبة.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سروره لمشاركته أفراح قبيلة المناصير وأبناء القبائل، متمنياً للعرسان حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين والذرية الصالحة.

وأثنى أعضاء اللجنة المنظمة للعرس الجماعي على حرص القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لإقامة الأعراس الجماعية، وتسخير الإمكانات والتسهيلات للراغبين في الزواج من أبناء الوطن.