محمد القرقاوي يحضر أفراح الهاشمي ومجان في دبي

حضر معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد عبدالله الهاشمي بمناسبة زفاف نجلهم أحمد على كريمة أحمد عبدالله مجان.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الملتقى بالمركز التجاري الدولي - عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدوائر الحكومية ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت المناسبة عروض من التراث الوطني والأهازيج الشعبية.