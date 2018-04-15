أولى محاضرات «الأحياء» بمجلس الراشدي

استضاف مجلس سالم محمد الراشدي أولى محاضرات مجالس الأحياء التي ينظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والتي تحدث فيها الدكتور أحمد المنصوري المختص في القانون والعلاقات الدولية، حول ثقافة المشاركة السياسية وأهميتها في بناء تجربة نيابية فريدة، كما تحدث عن التجارب الانتخابية الناجحة في دولة الإمارات وبرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والذي أرسى معالم واضحة لبناء المستقبل المشرق لدولة الإمارات. وأكد الدكتور المنصوري خلال المحاضرة التي شهدت حضوراً من جميع شرائح المجتمع، أن دستور دولة الإمارات أكد على أهمية المشاركة السياسية في إرساء قواعد التنمية السياسية على أسس سليمة، تتماشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها، وبما يمكن دولة الإمارات من تحقيق أهدافها، وصيانة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات.

خطاب التمكين

وأوضح المنصوري أن خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله) بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين في عام 2005 شكل خطة عمل وطنية شاملة تضمنت تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وتترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى عبر مسار متدرج منتظم.