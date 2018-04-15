عبد الله المري يناقش خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات

ترأّس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ناقش خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة في دبي، وآليات عملها وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص، وتشكيل فرق عمل فعالة للحد من الجرائم وملاحقة مرتكبيها، كما استمع لشرح عن معدلات نمو الجريمة، مقارنة بمعدلات النمو الأخرى، ومؤشرات الجرائم والبلاغات المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، من خلال عرض إحصائي يصنف الجرائم ومعدل كل جريمة، والقضايا المعلومة التي حققت نسباً مرتفعة في كشف غموضها خلال تلك الفترة، كما تم عرض نسب انخفاض الجريمة، إضافة إلى بعض الإنجازات والقضايا التي استطاع رجال التحريات فك رموزها.

نتائج

حضر الاجتماع، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عيد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد سالم خليفة الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، ومديرو مراكز الشرطة، ومديرو الإدارات الفرعية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

واطّلع اللواء عبد الله خليفة المري على النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات، في تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفضت الجريمة المقلقة بنسبة 17 % في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.