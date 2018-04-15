15 مخالفة وإنذاراً لصالونات رجالية ومغاسل في العين

نفذت بلدية مدينة العين، ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش بالقطاع الشرقي، حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مراقبة ومتابعة مراكز تجميل وصالونات رجالية ومغاسل في جميع مناطق القطاع، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات و11 إنذاراً بشأن مخالفة هذه المراكز للمعايير الصحية والمهنية واشتراطات السلامة العامة.

وأكد عبد الله حمد الشامسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالقطاع الشرقي، أن الهدف من هذه الحملة توعية العاملين ببعض الإجراءات المهمة والضرورية عند تقديم الخدمة، ومنها أهمية نظافة الزي الرسمي، وارتداء الكمامات والقفازات للوقاية من الأمراض أثناء تقديم أي خدمة للزبون، والتوعية بنظافة المحاليل وصلاحيتها، وضرورة استخدام الأدوات المعقمة في تقديم الخدمات، إضافة إلى مراقبة آليات غسل الفوط بعد الاستعمال وتعقيمها في جهاز التعقيم الحراري.