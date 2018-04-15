أزمات المنطقة أمام قمة القادة العرب اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحفظ الله ورعايته إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران على رأس وفد الدولة إلى القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستبدأ اليوم.

وتعقد القمة، وسط تحديات جسيمة تفرض على قادة وزعماء دول العالم العربي التعامل معها ومواجهتها بكل حسم، لاسيما مع التدخلات الإيرانية.

وتحدثت مصادر سعودية عن مشاركة ما لا يقل عن 16 زعيماً عربياً؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر زخماً كبيراً وقوياً للتعامل مع مختلف المخاطر الراهنة.

ويبحث القادة عدداً من القضايا التي تؤرّق المنطقة، وفي مقدمتها مشروع قرار خاص يدين التدخلات الإيرانية، كما ستتم مناقشة الأوضاع في كل من سوريا وفلسطين وليبيا والعراق.