فوزية الزرعوني..مهندسة الفعاليات

بدأت فوزية علي الزرعوني، حياتها المهنية موظفة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث عملت في تنظيم الفعاليات والمهرجانات، كمهرجان دبي للتسوق، ومهرجان صيف دبي، واحتفالات العيد، وغيرها من الفعاليات المقامة في إمارة دبي، حيث تختار مواقع الفعاليات، وتبحث عن الرعاة والشركاء، وتقوم بجدولة برامج الأنشطة والفعاليات والتسويق لها.

وبمرور أربع سنوات من العمل في الدائرة، انتقلت فوزية الزرعوني، خريجة بكالوريوس إدارة المعلومات في تقنية دبي، للعمل في مركز دبي التجاري العالمي، مديرة مبيعات للشركات والدوائر الحكومية، ومثلت المركز خلال مشاركاته في المهرجانات العالمية والدولية، للترويج له، وللخدمات التي يقدمها لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في تنظيم الفعاليات والمعارض، ليس في المركز التجاري في دبي فحسب، بل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مختلف الفئات والجنسيات، والتي تحرص على حضور مثل هذه المعارض، فقد مثلت المركز خلال مشاركته في المعرض الذي أقيم في إسبانيا وألمانيا، وهو ما أضاف لرصيد خبرتها الكثير، حيث تمكنت بعد مرور عشر سنوات في هذا المجال، من بناء علاقات قوية ووطيدة مع العديد من الجهات والدوائر الحكومية في الدولة، ومنظمات وجهات أخرى في الخارج، وكان أساسها الجودة والثقة.

ولا بد من وجود المنافسة في مجالات العمل المختلفة، والتي تشكل تحدياً كبيراً في العمل، ومحفزاً أيضاً ودافعاً لأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه، حيث تحرص فوزية على توفير الجودة وسبل الراحة للعملاء، الذي اختاروا دبي، ممثلة في المركز التجاري، محطة للمشاركة واحتضان أنشطتهم وفعاليتهم المهمة، حيث يعتبر حفل جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، أحد أبرز الفعاليات التي تقام سنوياً في المركز.

ورغم متطلبات العمل الكثيرة، إلا أن الشغف وحب العمل، يدفعها للعمل ساعات تمتد إلى ما بعد انتهائه، فهي ترفض التأجيل والتسويف، وتحرص على أداء واجباتها على أكمل وجه، فيدركها الوقت وهي منهمكة في العمل الذي تجيده وتحبه وتستمتع به.