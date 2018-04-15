105 آلاف مراجع استقبلهم مستشفى عجمان التخصصي 2017

استقبل مستشفى عجمان التخصصي التابع لحكومة عجمان 104934 مراجعاً خلال العام الماضي منهم 3144 مواطناً حيث قدمت اليهم الخدمات العلاجية المتنوعة، كما نفذ المستشفى العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، وأنجزت إدارة المستشفى خطة طموحة للتوسع في الخدمات وانشاء عيادات جديدة وزيادة عدد الأطباء والكوادر الفنية وذلك تماشياً مع زيادة عدد المراجعين للمستشفى وتطوير الخدمات العلاجية والطبية، ومن المتوقع زيادة عدد الكوادر الطبية والعيادات بهدف تطوير والتوسع في الخدمات العلاجية.

مواكبة

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي: تقدّم حكومة عجمان دعماً كبيراً من أجل تطوير خدمات مستشفى عجمان التخصصي لمواكبة الكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة،مشيراً بأنه تم انجاز خطة تطويرية للتوسع في الخدمات منها افتتاح مركز جديد لغسل الكلى، وتحديث قسم الأشعة وذلك بتوفير احدث أنواع الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير قسم العلاج الطبيعي، وإنشاء عيادة للأمراض القلبية، وعيادة الباطنية والمناظير، إضافة إلى استحداث عيادة أمراض نفسية، كما سيتم تعيين 6 أطباء جدد للعمل في العيادات الجديدة وزيادة عدد الكادر التمريضي والعمل على تجهيز وتفعيل خدمات المستشفى على مدار اربع وعشرين ساعة لاسيما خدمات الطواري.

وأشار الشامسي بأن المستشفى يضم عدد أربع عشرة عيادة يعمل بها عدد17 طبيباً اخصائياً يقدمون خدمات علاجية خلال فترتي الصباح والمساء،مؤكدا ان المستشفى يسعي جاهداً إلى تقديم خدمات طبية مميزة والتفاعل مع المجتمع عبر تنظيم عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى نشر التثقيف الصحي بين كافة أفراد المجتمع، لافتاً بأنه تم وضع خطة لتنفيذ 9 فعاليات خلال العام الحالي، منها حملة توعية صحية بمرض السكري بمدارس منطقة عجمان التعليمية، وحملة توعية صحية في مقر مصرف عجمان.

مبادرات

وذكر الشامسي من ابرز المبادرات التي نظمها المستشفى مؤخراً مبادرة «عيال زايد» وشارك خلال المبادرة طاقم من الأطباء استشاريين وأخصائيين وفنيين من كل الاختصاصات بعمل فحوصات واستشارات مجانية وتوزيع أدوية مجاناً، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة قرابة 3200 شخص.

كما نفذ المستشفى خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والمبادرات وبلغ عددها عشرين فعالية ابرزها ، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مبادرة أطباء الخير في عام الخير، المشاركة في القافلة الوردية،حملة توعية في مقر دائرة البلدية والتخطيط، حملة توعية صحية بحديقة العلم، وحملة خيرية لجمع الأدوية.

كما نجح المستشفى في التعاقد مع 28 شركة تأمين وتم تحديث العقود القديمة للشركات وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة والانتهاء من وضع المخططات الهندسية لإنشاء المستشفى الجديد.