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سعيد بن طحنون يزور مسلم بن حم

المصدر:
  • العين - وام
التاريخ:
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زار الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الشيخ مسلم سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي وتبادلا الحديث عن مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره التاريخي في دعم العمل الإنساني وإرساء السلام والمحبة والتعاون بين شعوب العالم وذلك بمناسبة عام زايد.وقال الشيخ مسلم بن حم العامري إن الشيخ زايد غرس في نفوسنا حب الوطن والوفاء للقيادة.

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