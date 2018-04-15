محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة العربية اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحفظ الله ورعايته إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران على رأس وفد الدولة إلى القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستبدأ اليوم بمدينة الظهران.

وكان في استقبال سموه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وعدد من الأمراء وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وجمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.

وكان قد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسلامة الله إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد الدولة إلى القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستلتئم اليوم.