محمد بن راشد يغادر إلى السعودية لترؤس وفد الدولة في القمة العربية الـ29

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسلامة الله الى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد الدولة الى القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستلتئم يوم غد الأحد في مدينة الدمام.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.