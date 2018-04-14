شرطة أبوظبي: إجراءات جديدة لترخيص المقطورات الخفيفة اعتبارا من الغد

تبدأ شرطة أبوظبي تطبيق الإجراءات الجديدة لتسجيل المقطورات الخفيفة اعتبارا من يوم غد " الأحد" لتحقيق معايير السلامة في المركبة والمقطورة.

وقال العقيد سيف الزعابي مدير إدارة ترخيص المركبات في مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية إنه يتطلب من أصحاب المقطورات المصنعة محليا والمستوردة والتي لا تحمل رقم قاعدة مراجعة مركز الفحص الفني في "مواصلات الإمارات " في مبنى " أمان" بمركز مصفح ومزيد في العين ومدينة زايد في الظفرة للحصول على رقم قاعدة وطباعته وإجراء الفحص الفني للمقطورة.

وأضاف أنه بخصوص المقطورات المستوردة والتي تحمل رقم قاعدة يجب على أصحابها التوجه إلى مراكز الفحص الفني الخفيفة أو الثقيلة لفحصها وتسجيلها وتشمل المقطورات .. الدراجات والأمتعة وغرفة النوم والقوارب والخيول .. فيما يكون التأمين اختياريا حسب رغبة المالك.

وأشار الزعابي إلى أن مدة تسجيل " الترخيص " ثلاث سنوات مقابل رسوم 570 درهما منها 360 للترخيص و150 لرقم القاعدة وطباعته وفحص المقطورة و60 درهما رسوم اللوحات .. لافتا إلى أن جر مركبة أو زورق أوعربة بدون ترخيص أو بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة تبلغ قيمة مخالفتها 1000 درهم.