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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس أذربيجان

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إلهام علييف.

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