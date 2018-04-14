حاكم الشارقة يفتتح اليوم نفق السدرة ضمن مشروع خورفكان

يفتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الساعة السابعة من صباح اليوم، نفق «السدرة» وهو النفق الأخير ضمن مشروع طريق خورفكان - الشارقة الجديد بطول 207 كيلومترات حيث يعد أطول نفق جبلي مسقوف بالكامل في الشرق الأوسط لتكتمل بذلك أعمال افتتاح الأنفاق الخمسة. وتحمل الأنفاق أسماء الروغ، والسدرة، والغزير، والسقب، والساحة.

وسيقوم صاحب السمو حاكم الشارقة بالضغط على زر تفجير افتتاح نفق السدرة شخصياً، والذي يعد آخر الأنفاق في المشروع الذي يضم خمسة أنفاق، وذلك تمهيداً لافتتاح الطريق الجديد الذي يختصر الرحلة بين مدينة الشارقة وخورفكان إلى 45 دقيقة، وتحتوي منطقة سد «الرفيصة» التي يوجد فيها النفق على ثلاث ساحات للألعاب وقوارب للتجديف ومنطقه للتنزه في السد نفسه، وتم تزويده بالاستراحات ومحطات التوقف.

مشروع تنموي

ويعد مشروع طريق خورفكان من أضخم المشروعات التنموية في الدولة حيث يصل طوله إلى 87 كم، من مدينة خورفكان إلى شارع الإمارات في مدينة الشارقة، بتكلفة تبلغ حوالي 5 مليارات درهم ويخدم الطريق فئة كبيرة من المرتادين مع توفير خدمة التنقل السهل والآمن مع توافر الخدمات والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأكد الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، اكتمال الاستعدادات لاستقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وثمن عطايا صاحب السمو حاكم الشارقة الكبيرة لخورفكان وأهلها، وقال إنهم مستعدون لاستقبال سموه والضيوف وننتظرهم بفرحة، حيث تم تعبيد الأماكن، وتجهيز الاستراحة في شيص وفي نحوة.