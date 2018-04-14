ولي عهد الفجيرة يتفقد معرض «صفر تسعة» الخيري

تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات النسخة الخامسة من معرض صفر تسعة الخيري الذي أقيم في حي الرميلة بإمارة الفجيرة بمشاركة 90 سيدة أعمال وعارضة من الإمارات والدول العربية.

وتجول سموه في المعرض، الذي يقام برعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي ويستمر أربعة أيام، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بالمعرض كونه يسلط الضوء على أبرز المواهب المتميزة من النساء المبدعات في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وتأكيد عطائهن المتواصل على الصعيدين المحلي والدولي إضافة إلى تعريف الجهات المشاركة بأهمية إمارة الفجيرة في احتضان المواهب والإبداعات.

وثمن سموه دور المرأة الإماراتية، وقدرتها على التفاعل مع المبادرات المتعددة في الدولة، والاضطلاع بأدوار مجتمعية مشهودة لها، على المستويات كافة.

ويشهد المعرض في دورته الخامسة حوارات وورش عمل متنوعة تشارك فيها نخبة من الإماراتيات والعربيات المبدعات، من خلال عرضهن قصص نجاحهن ونقل تجاربهن وخبراتهن للجمهور.

كما يحتفي المعرض بتقديم «منصة صفر تسعة»، وهي عبارة عن مساحة عرض تفاعلية يلتقي فيها الفن والإبداع والأزياء والمأكولات الشهية والموسيقى يتعرف خلالها الجمهور على 9 أعمال فنية تركيبية.

رافق سموه في الجولة أيضاً، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين من الدوائر المحلية الاتحادية في الإمارة.

يذكر أن ريع معرض «صفر تسعة» خصص لمؤسسة تكاتف الإمارات لدعم المحتاجين والأعمال الخيرية.