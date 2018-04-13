«التغيّر المناخي»: أسواق الدولة خالية من الشمام الأسترالي المصاب

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من الشمام الأسترالي المصاب، وذلك ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري بشأن تصدير شمام أسترالي ملوث ببكتيريا الليستيريا إلى عدد من أسواق المنطقة ومنها دولة الإمارات.

حيث سبق وأن قامت الوزارة بإصدار قرار بسحب واسترداد منتج فاكهة الشمام الأسترالي من أسواق الدولة وفقا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية بتاريخ 5 مارس 2018.

قرار

وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة: " إن القرار جاء على خلفية متابعة الوزارة باهتمام لما تداولته الصحف العالمية أخيراً بشأن حالات إصابة كبار السن في استراليا ببكتريا ‪ نتيجة تناول المصابين لفاكهة الشمام Listeria

متابعة

وتابعت الوزارة مع السلطات المحلية متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة للتأكد من تنفيذ قرار السحب والاسترداد للكميات المتوفرة من هذا المنتج في أسواق الدولة، كما تم الإيعاز للسلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في جميع منافذ الدولة بمنع دخول إرساليات الشمام الواردة من استراليا إلا في حال التأكد من خلو المنتج من جميع الميكروبات والسموم التي قد تؤثر على صحة المستهلك.

نتائج

وتؤكد الوزارة أن جميع نتائج الفحوص للشمام المتداول في أسواق الدولة جاءت خالية من الميكروب.

وما زالت الوزارة تتابع تطورات الموضوع مع الجهات المعنية في أستراليا أولا بأول مع استمرار تشديد الإجراءات على شحنات الشمام الأسترالي الواردة للدولة لمنع دخول أية شحنات مصابة مؤكدة خلو الدولة من الشمام المصاب.