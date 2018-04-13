عبدالله بن زايد يطّلع على خطط «التعاون الإسلامي»

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية التي تقوم بها المنظمة لخدمة العالم الإسلامي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مؤكداً سموه دعم دولة الإمارات الثابت للمنظمة والتزامها بمبادئها التي تهدف إلى خدمة العالم الإسلامي.

من جانبه أشاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمة لتحقيق رسالتها في العمل الإسلامي المشترك ومحاربة التطرف.

عبدالله بن زايد خلال استقباله ولويز موشيكيوا | وام

لقاء

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، ولويز موشيكيوا، وزيرة خارجية رواندا.

وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ورواندا، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتنمية أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عدة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزيرة خارجية رواندا، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع رواندا ومختلف الدول الإفريقية. من جانبها، أكدت ولويز موشيكيوا أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، مشيدةً بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهزاع محمد خرصان القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا.