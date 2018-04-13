حمدان بن محمد: المواطن ثروتنا الحقيقية ويتصدر أولوياتنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المواطن هو الثروة الحقيقية التي نعوّل عليها، ونعمل على أن يكون قادراً على مواكبة تطورات الحاضر وتحديات المستقبل، وتوفير الحياة الكريمة والرخاء والسعادة له، وقال سموّه: «المواطن نصب أعيننا، ونعمل بكافة إمكاناتنا في سبيل تحقيق رفعته وازدهار مستقبله، فالمواطن الإماراتي كان، ولا يزال، يتصدر أولوياتنا».

وأشار سموه خلال تفقده فعاليات الدورة الرابعة من مختبرات الإبداع 2018 بعنوان «حكومة للناس»، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن كافة الخطط والمبادرات تتمحور حول إسعاد المواطنين، والعمل على رفاهيتهم، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، ومقصد الزائرين.

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