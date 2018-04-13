شرطة الشارقة تخصّص ريع 3 أرقام لدعم مؤسسة القلب الكبير

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تبرعها بريع ثلاثة أرقام مميزة للوحات المركبات دعماً لمؤسسة القلب الكبير ولمشاريعها الإنسانية حول العالم، وذلك ضمن مزاد علني يتضمن 55 لوحة من الفئة الثالثة، سيتم تنظيمه بالتعاون مع شركة «الإمارات للمزادات» في الحادي والعشرين من أبريل الجاري في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة.

وكشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن لوحات الأرقام الثلاثة التي سيتم تخصيص ريعها لصالح مؤسسة القلب الكبير، وهي: 111، و303، و3333، من الفئة الثالثة. كما يتضمن المزاد 52 رقماً آخر، أبرزها رقم 3، و13، و30، و44، إضافة إلى 9 أرقام ثلاثياً هي: 115، و131، و210، و311، و456، و500، و609، و696، و990، إلى جانب 19 رقماً رباعياً، و19 رقماً خماسياً، ورقماً واحداً سداسياً هو 100000.

مؤتمر

وجاء الكشف عن هذه المبادرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة الشهداء بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة يوم أمس (الخميس)، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»، ومريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، وعدد كبير من قيادات شرطة الشارقة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

شكر

وخلال كلمته بالمؤتمر توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة على مبادراتها المتميزة وجهودها الكبيرة في خدمة المجتمع ودورها البارز بالتطوير والنماء، وقال: «نقدر عالياً هذا التوجه الخيري في المبادرة الإنسانية لشرطة الشارقة في تخصيص ريع ثلاثة أرقام للوحات المميزة للمركبات لصالح مؤسسة القلب الكبير ».

دعم

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن دعم شرطة الشارقة لمؤسسة القلب الكبير يأتي من منطلق الإيمان بالدور الإنساني الفاعل، الذي تلعبه المؤسسة في خدمة المجتمع الإنساني، من خلال دعم، ومساعدة الأطفال، والمستضعفين، والمحتاجين .

دعم

أشار قائد عام شرطة الشارقة إلى أن مؤسسة القلب الكبير أصبحت واحدة من أهم منظمات العون الإنساني الداعمة للطفولة، وأسرهم على المستويين الإقليمي، والدولي، حيث إنها تشكل ملاذاً آمناً لأطفال اللاجئين، والنازحين، وتسعى إلى توفير بيئة تزرع الأمل في نفوسهم، في مختلف بقاع العالم.