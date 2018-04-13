ناصر الهاملي ووزير العمل البحريني يبحثان برامج التوطين

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات سوق العمل.

جاء ذلك على هامش الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سياسات وبرامج التوطين في كلا البلدين والتي تستهدف تعزيز فرص توظيف وتأهيل المواطنين في القطاع الخاص. وأكد الجانبان الحرص على تبادل خبرات وتجارب التوطين المطبقة في البلدين بالشكل الذي يسهم في تطوير هذه الخبرات والتجارب وبما يسهم في دعم ملف توطين في القطاع الخاص.