عبد اللطيف الزياني يطّلع على خدمات مركز شرطة دبي الذكي

زار الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له، مركز شرطة دبي الذكي في منطقة «سيتي ووك»، وكان في استقباله اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والعميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مراكز شرطة دبي، والعميد عبد الله خادم المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، وعدد من الضباط.

واطلع على الخدمات التي يقدمها مركز شرطة دبي الذكي لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة وتصل إلى نحو 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية، إلى جانب 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، بالإضافة إلى إصدار شهادات وتصاريح وخدمات مجتمعية مختلفة، وتوفير وسائل ترفيهية لإسعاد المتعاملين.

وتعرّف والوفد المرافق له على كيفية تسجيل بلاغ جنائي لأول مرة خارج مركز الشرطة التقليدي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر مركز الشرطة الذكي الذي يتيح للمتعامل الحصول على خدماته ذاتياً على مدار الساعة، وخاصة أن آلية فتح بلاغ جنائي تعد من أهم الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي .

كما وشاهد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المتحف الخاص بالمركز جانباً من تاريخ شرطة دبي، واطلع على نموذج لأول شعار لها وأول زي عسكري وأقدم مبنى للشرطة في الإمارة، وغيرها من الصور والمعروضات. وفي ختام الزيارة قدم اللواء عبد الله خليفة المري لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني درعاً تذكارية.