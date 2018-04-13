اختتام التدريب المصري الإماراتي المشترك «خليفة 3»

اختُتمت، أمس، فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك «خليفة 3»، الذي استمر أياماً عدة بقاعدة البحر الأحمر، بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية.

ووفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، يأتي «خليفة 3» في ضوء استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين الشقيقتين مصر والإمارات، وفي إطار الحرص على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط، للحفاظ على الكفاءة القتالية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، والتعرف إلى كل ما هو جديد في تكنولوجيا التسليح البحري.

وشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية والمدمرات وسفن الإمداد وعدد من لنشات الصواريخ وكاسحات الألغام، وعدد من القطع البحرية. وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية.