سعود المعلا: الخدمات عالية الكفاءة أساس رؤية أم القيوين

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين أن تطوير خدمات على مستوى عال من الكفاءة، وإنجاز المعاملات الحيوية التي تمس كافة قطاعات المجتمع، وتيسير إجراءات تقديمها والحصول عليها، يشكل أولوية وداعماً رئيساً لإحداث تطوير شامل في عمل حكومة أم القيوين وتحقيق رؤيتها.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «إن رؤيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بروح إيجابية وتسريع إجراءات إنجاز معاملاتهم، بما يحقق لهم أعلى مستويات السعادة، ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الطاقات وعمل كافة الجهات معاً وفق مفاهيم جديدة ورؤية مستقبلية هدفها تحقيق أفضل النتائج لخدمة المتعاملين».

وأضاف سموه: «إن إمارة أم القيوين كثفت الجهود والمبادرات منذ إطلاق رؤية أم القيوين في فبراير الماضي، وقد وجهنا فرق العمل بمواصلة العمل الدؤوب والتركيز على تسريع الوصول إلى نتائج يلمسها المجتمع وتدعم تحقيق رؤية أم القيوين، التي أطلقناها في فبراير الماضي، لمواءمة التوجهات على المستويين المحلي والاتحادي، بما يحقق أهداف هذه الرؤية ويرتقي بجودة حياة المجتمع».

حاكم أم القيوين متابعاً عمل فريق المسرعات بحضور محمد القرقاوي وعهود الرومي

سموه خلال الجولة التفقدية

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سموه لمبنى الخدمات الموحدة بمركز أم القيوين الثقافي المعرفي، حيث التقى فريق المركز، واطلع على تطورات عمل فرق المسرعات الحكومية، وتابع سير العمل في مركز سعادة المتعاملين. ورافق سموه في الجولة كل من الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وناصر التلاي مدير عام الديوان الأميري، وحميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي.

كما شارك في الجولة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

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واطلع سموه على تطورات عمل فرق المسرعات التي أطلقت تحدي خفض المدة الزمنية لإصدار رخصة البناء، الذي ستقوده دائرة بلدية أم القيوين، على مدى 50 يوماً، بهدف تنفيذ خطة لخفض المدة الزمنية لإصدار رخصة البناء من 45 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، في مبادرة تستجيب لمخرجات مشروع نموذج تطوير العمل الحكومي في إمارة أم القيوين، والذي تم إطلاقه بعد النجاح الكبير في خفض مدة إصدار الرخصة التجارية من 24 يوماً إلى يوم واحد.

وأثنى سموه على جهود أعضاء فريق المسرعات الحكومية وعملهم المتواصل الهادف لإحداث تغيير إيجابي ونوعي في العمل، لتعزيز حكومة المستقبل وترسيخ ريادة الإمارات، موجهاً سموه فريق العمل بتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف، والجهات الحكومية في الإمارة بدعم فريق المسرعات لتحقيق الهدف المطلوب.

وفي السياق ذاته، زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا مركز سعادة المتعاملين في مبنى الخدمات الموحدة بمركز أم القيوين الثقافي المعرفي، حيث تابع سموه سير العمل في المركز واطلع على الخدمات المتميزة التي يقدمها.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من فريق المركز حول آلية العمل وجهود تطوير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مشيداً سموه بمستوى الخدمات المقدمة في مركز سعادة المتعاملين وجهود فريقه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات، داعياً فريق العمل إلى المزيد من الابتكار والإبداع في خدمة المجتمع.