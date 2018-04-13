افتتاح جامع فاطمة الزهراء بمنطقة ميسلون في الشارقة

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة ظهر أمس في جامع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بمنطقة ميسلون إيذاناً بافتتاحه، والذي يأتي بناؤه ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد وجوامع نموذجية تتميز بأنماط متعددة مستوحاة من الطراز الإسلامي متوافقة مع التطور العمراني للإمارة.

ويطل الجامع الجديد على ميدان الزهراء «دوار الساعة» ويتسع لنحو 800 مُصلّ حيث قدرت تكلفته ما تجاوز 21 مليون درهم.

واستمع سموه فور وصوله وقبل أن يحين موعد الصلاة من ممثلي الدوائر الحكومية والشركات الهندسية المعنية بإنشاء وإدارة الجامع لشرحٍ وافٍ حول التصاميم التي روعيت في بناء الجامع والمرافق والخدمات التي ألحقت به، بالإضافة إلى السعة الاستيعابية للجامع سواء لأماكن أداء الصلاة أو للأماكن المرفقة به.

وأوضح المسؤولون الحكوميون والهندسيون بأن جامع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها قد شُيد على الطراز المعماري الإسلامي المتمثل في التصميم الفاطمي المكسو بالأحجار حيث غطي الجامع بكميات كبيرة من الأحجار، تعلوه مأذنتان طول كل واحدة منها 40 متراً.

ويبرز للرائي تجانس العناصر المعمارية الداخلية للمسجد والمختلفة ومدى تناغمها، والتي اعتمدت في تشكيلها على لوحات قرآنية متداخلة نسجت من خط الثلث العربي بحروف بارزة.

وروعي في التصميم التخطيط الهندسي والتنظيم الرياضي للفن الإسلامي القائم على ترابط العلاقات الهندسية المجردة، كما تحاط بالقبة مشربيات خشبية لتضفي على القبة جمالًا أخاذاً ولينصهر ذلك كله مع النقوش الإسلامية إضافة إلى الآيات القرآنية التي تزين جنبات الجامع.

وأما الديكورات الداخلية للمسجد، فقد استخدم في تشكيلها الرخام، والجبس الأبيض، والمنحوتات الزخرفية الإسلامية المعقدة.