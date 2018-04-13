سلطان القاسمي: علينا غرس مبادئ الدين الحنيف في النشء

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أهمية مرحلة النشء وإعداده وتربيته تربية صحيحة، ليكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين لخدمة الوطن، ولا يكون ذلك إلا من خلال غرس مبادئ الدين الحنيف واللغة العربية في نفوس النشء.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في حفل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لتطوير الكوادر البشرية العاملة في حضانات الشارقة الحكومية والبالغ عددهن 22 معلمة، وذلك صباح أمس في مدرسة فيكتوريا الدولية بإمارة الشارقة.

واستهل سموه كلمته بالترحيب بالمعلمات الخريجات، مؤكداً سموه على أن مرحلة التعليم هي مرحلة مستمرة تبدأ منذ الطفولة المبكرة وتستمر إلى الجامعة وما بعدها، قائلاً: «سعداء لأن نلتقي بمجموعة ستدفع بالعمل الخيّر إلى الأمام، ونحن عندما بدأنا وضع أيدينا على النشء، كان هدفنا أن نؤسس بداية الطريق، لأن بعض الطلاب الذي يصلون إلى المراحل الجامعية، يواجهون بعض الصعوبات التي قد تكون عائقاً عن مواصلتهم للمسيرة التعليمية ومنها الانزواء وعدم الاكتراث وعدم حب العلم».

وأشار سموه إلى أن إمارة الشارقة قطعت شوطاً في مجال المسيرة التعليمية ورعاية الطفولة المبكرة، من خلال تبنيها للعديد من المراكز التعليمية ومنها مراكز الأطفال ومراكز الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء حضانات الأطفال في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، موضحاً سموه وجود بعض الأخطاء في مرحلة من هذه المراحل، مشدداً سموه أن المرحلة المقبلة ستكون بداية جديدة وبدون أخطاء أو خلل.

وأشاد سموه بجهود العاملين في المؤسسات التعليمية والحضانات الحكومية في خدمة النشء، وقال: «نحن إذ نبدأ بتدريبكم في هذه المدرسة على هذا الأسلوب، التربية الصحيحة وأنتم شاهدتم خلال الفترة التي قضيتموها في مدرسة فيكتوريا، واستفدتم من هذه التجربة، وستنقلون هذه الخبرة إلى الكثير من الحضانات».

وأوصى سموه المعلمات الخريجات إلى غرس مبادئ الدين الحنيف واللغة العربية الصحيحة، وضرورة مخاطبة الطفل بكلمات عربية فصيحة، وعدم استخدام الكلمات العامية أو المشوهة أو غير العربية. كما دعاهم إلى البدء في تعليم الأطفال المبادئ الإسلامية مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذُكر، وإشاعة السلام، مشيراً سموه إلى أن الطفل أو الشاب أو الكهل يعتمدون على لغتهم الصحيحة، وعلى دينهم والتزامهم بهذه المبادئ.

وتحدث سموه عن المشكلات التي تواجه بعض المعلمات والتي قد تؤثر في الطلبة سلباً، مؤكداً سموه: «على أهمية ألا تنعكس هذه المشكلات على مسيرة التعليم وتؤثر في هذا الجيل الذي ننظر إليه نظرة خاصة، فنحن في الشارقة نريد أن نكون مدينة فاضلة إن شاء الله، ولن يأتي هذا إلا من خلال التربية الصالحة، وهي تربية المربيات».

واستهلت مجريات حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليلقي بعدها الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة سلط فيها الضوء على تجربة إمارة الشارقة في مجال التعليم ورعاية الطفل ومبادراتها الرائدة في خدمة وإعداد النشء ليكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للتعليم إلى مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة في إنشاء 66 حضانة حكومية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيلِ المرحلةِ الأولى منَ الحضانات الحكومية المطورة، وهي 10 حضاناتٍ.

وقال الكعبي: «انطلاقاً من حرصنا على تطوير مستوى العاملينَ، قمنا بالتعاونِ مع مؤسسات داخلية كجامعة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم ومدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، وتم كذلكَ الاطلاعُ على تجارب خارجيةٍ كتجربة اليابان وجمهورية إيطاليا والمملكةِ المتحدة، والمشاركة في الكثير من المؤتمرات والندوات».

وأما في مجال رعاية الطفل فقد تمَّ تعيينُ ممرضاتٍ يشرفن على صحة الطفل ونشاطه، والعمل على تثقيف ولي الأمر، وتمّ كذلك التعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم مركز التدخل المبكر، التابعُ لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، للكشف المبكرِ عن الحالات ليتم تداركها ورعايتها قبل أن تكبر المشكلة.

وثمن دين بايرة مدير مدرسة فيكتوريا الدولية جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم مسيرة التعليم وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشاد بالتعاون المثمر بين مدرسة فيكتوريا الدولية ومجلس الشارقة للتعليم، من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يعد مثالاً رائعاً للتعاون التعليمي بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلهم لتحقيق أهدافهم.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم الخريجات وتسليمهم شهاداتهم مهنئاً إياهم على ما حققوه من إنجاز ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.