توقّعات بسقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

سقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق في دبا الفجيرة والذيد وأم القيوين وفلج المعلا وجبل علي والشوامخ وسيح شعيب والختم والشوامخ ورأس الخيمة وطريق العين أبوظبي ورماح والفيلي كما سقطت أمطار على الجزر ومناطق أخرى. فيما استمرت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وكانت مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشـوفة، وانخفضت الرؤية الأفقية بسبب الغبار إلى 1200 متر في مطار آل مكتوم وتزايد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية أحياناً خاصة شرقاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً بعد الظهر، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان. كما يتوقع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة يوم غد السبت وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة قد تكون ركامية أحياناً شرقاً بعد الظهر، وسقوط الأمطار.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المنطقة تتأثر خلال شهر أبريل بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض الهند الموسمي من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق وسقوط الأمطار.