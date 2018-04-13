محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان السبوسي

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة دعوة سلطان بن علي السبوسي إلى مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً لسموه في عزبة قريطيسة ظهر أمس.

وحضر المأدبة عدد من أعيان وأبناء وشعراء القبائل، حيث استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى نخبة من الشعراء الذين ألقوا قصائد وطنية وشعبية أمام سموه بمناسبة ختام موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة في مضمار المرموم.

محمد بن راشد في لقطة أبوية مع إحدى زهرات الوطن

وسموه متحدثاً لأحد أشبال الوطن بحضور حمدان وأحمد بن محمد وسلطان السبوسي

محمد بن راشد وأشبال وزهرات الوطن