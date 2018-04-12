حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين أعضاء مجلس مُديري هيئة المعرفة والتنمية البشريّة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (12) لسنة 2018 بتعيين كل من: معالي جميــلة سالـم المهيـري، ود. وافـي داوود جـعـفر، د. ناجي محـمد المهـدي، وعبـدالرحمن حسـن عبدالله، ومـحمـد أحـمـد درويـش، وعبـدالسلام مـحمـد المـري، وأمـل محمد سيـف بالحصا، وفاطمـة إبراهيم بالرهيف، وفاطمـة غـانـم المـري، وهـنـد علـي المـعـلا، ومحمد سيف بو خازميه السويدي، ووارين هالسي فـوكـس، وجـوانا مارجريـت ماهـر، أعضاءً في مجلس مُديري هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2008، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.