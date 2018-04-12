عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية موريشيوس

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سيتاناه لوتشميناريدو وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث آفاق التعاون والصداقة بين البلدين في المجالات كافة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سيتاناه لوتشميناريدو، مشيداً بتنامي العلاقات بين البلدين في إطار حرصهما على تعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

من جانبه أكد سيتاناه لوتشميناريدو حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك والمثمر مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تدعيما لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وإعطائها دفعة كبيرة في المستقبل من خلال التواصل ومد جسور التعاون مع دولة الإمارات التي تتمتع بسمعة دولية ومكانة مرموقة بين دول العالم.