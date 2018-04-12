محمد بن راشد يحضر زفاف مبارك وشما المزروعي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله بن محمد المزروعي وسهيل بن فارس المزروعي لمناسبة زفاف نجليهما مبارك وشما.

وحضر الحفل الذي أقيم عصر أمس في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل المزروعي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما زواجاً مباركاً وحياة أسرية وزوجية سعيدة.

محمد بن راشد خلال حضوره أفراح النعيمي والمطروشي بحضور حمدان بن محمد وسعيد بن مكتوم وراشد النعيمي وعلي النعيمي والعريس

نائب رئيس الدولة خلال حضوره أفراح النعيمي والمطروشي بحضور حمدان بن محمد وراشد النعيمي وعلي النعيمي والعريس

سموه والعريس مبارك المزروعي

محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد وسعيد بن مكتوم وراشد وعلي النعيمي والعريس خلال أفراح النعيمي والمطروشي

حمدان بن محمد خلال حضوره أفراح المزروعي

مكتوم بن محمد وسعيد الرقباني خلال حضورهما الحفل

ومن جهة أخرى، حـــضر صاحـــب السمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائـــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد بن عبد الله النعيمي والدكتور علي راشد عبد الله النعيمي لمناسبة زفاف نجلهم أحمد بن علي بن راشد النعيمي إلى كريمة سالم راشد بن بخيت المطروشي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جد ووالد وذوي العريس بزفاف نجلهم الميمون، متمنياً للعروسين زواجاً مباركاً وحياة زوجية سعيدة. حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين.