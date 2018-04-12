23 مليار درهم استثمارات الإمارات المباشرة في مصر

جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر تأكيدا لعمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من أربعين عاما، في مجالات عدة وسط توقعات بآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى أن استثمارات الإمارات المباشرة في مصر حتى يناير 2017 بلغت نحو 22.77 مليار درهم من خلال شركات كبرى مثل «اتصالات» و«موانئ دبي العالمية» والاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» و«أرابتك» و«دانة غاز» و«جلف كابيتال» و«الجرافات البحرية» و«أينوك» و«صندوق أبوظبي للتنمية» و«إعمار» و«ماجد الفطيم القابضة».

تبادل تجاري

وقدرت البيانات، رصيد استثمارات مصر المباشرة في الإمارات بنحو 3.37 مليارات درهم حتى نهاية 2015، وبلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد نحو 50 شركة مصرية و43 وكالة تجارية و362 علامة تجارية مسجلة.

وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر شهد زيادة بشكل مستمر حيث ارتفع إجمالي التجارية غير النفطية من 16.04 ملياراً في 2015، إلى 17.77 مليار درهم في 2016 وتوزعت بواقع 7.88 مليارات للواردات و6.7 مليارات للصادرات غير النفطية و3.17 مليارات لإعادة التصدير.

وارتفع حجم التجارة المباشرة غير النفطية بين البلدين من 7.32 مليارات درهم في 2015 إلى 10.016 مليارات في 2016، توزعت بواقع 6.7 مليارات للواردات و2.67 مليار للصادرات و611.6 مليون لإعادة التصدير. وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة بين البلدين فقد بلغت 8.1 مليارات درهم في 2016 موزعة بواقع 6.1 مليارات لإعادة التصدير و1.1 مليار للواردات و497.3 مليونا للصادرات غير النفطية.

وبلغ معدل النمو التجاري بين الإمارات ومصر –وفق بيانات الوزارة - نحو 11% في العام 2016 ارتفاعاً من 9% في 2012، واستحوذت الواردات على 67% من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في العام قبل الماضي، بينما حازت الصادرات غير النفطية قرابة 27% ونحو 6% لإعادة التصدير.

وعلى صعيد أهم خمس سلع في التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في عام 2016، من ناحية الواردات جاء الذهب، بما في ذلك المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، في المركز الأول بنحو 4 مليارات درهم، بينما جاءت شاشات العرض والبروجكتر، والتلفزيونات والراديو في المرتبة الثانية بنحو 413.9 مليون درهم.

بينما على صعيد أهم السلع من ناحية الصادرات غير النفطية جاء في المركز الأول بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنحو 488.3 مليون درهم ثم بوليمرات البروبلين أو أوليفينات أخر بأشكالها الأولية بنحو 399.5 مليون درهم.

ومن بين أبرز الشركات الإماراتية الأخرى العاملة في مصر «نفط الهلال الدولية» و«ركين للتطوير العقارية» و«داماك القابضة» و«بنك الاتحاد الوطني» و«بنك أبوظبي الوطني» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بروج العقارية» و«أبوظبي للاستثمارات» و«ثاني للاستثمار» و«الأوائل القابضة» و«دبي انترناشيونال كابيتال»، و«أملاك للتمويل» و«صروح للاستثمار» و«أبراج كابيتال» «روتانا للفنادق» ومصنع الغرير و«جنان الإماراتية للاستثمار الزراعي» و«الظاهرة» و«الملاحة العربية المتحدة» و«بيفروت الإماراتية».

ومن أبرز القطاعات التي تستثمر الشركات الإماراتية فيها بمصر هي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنوك، الخدمات المالية، السياحة، الصناعة، الإنشاءات والمقاولات، العقارات، الزراعة، الرعاية الصحية والخدمات، الخدمات الاستهلاكية، خدمات التعليم، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الاستثمار في إدارة العقارات والتنمية، الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

اتفاقيات

وتعكس الاستثمارات الإماراتية في السوق المصري خلال الفترة الماضية رغبة غير مسبوقة من جانب المستثمرين الإماراتيين لدخول السوق المصري، لا سيما مع ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر حالياً إلى 6.2 مليارات دولار كما يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 868 شركة في قطاعات الخدمات اتصالات وبنوك والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق تصريحات سابقة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري.

وعلى صعيد أبرز الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار الموقعة في 1989، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في ديسمبر 1994، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في مايو 1997، واتفاقية النقل الجوي في مايو 2000.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدفقات استثمارية إماراتية ضخمة للسوق المصري تضمنت حصول شركة «اتصالات مصر» على رخصة الجيل الرابع للمحمول بقيمة 535 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان شركة «جنان» عن استثمارات جديدة لزراعة 20 مليون نخلة ضمن مشروع الريف المصري الجديد، واتفاق شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية مع وزارة الإنتاج الحربي على إقامة مشروع مشترك لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، وبدء الترويج للمشروع العقاري البروج الذي تقيمه شركة «كابيتال جروب بروبريتيز» الإماراتية على طريق الإسماعيلية ويتضمن بناء 30 ألف وحدة سكنية.