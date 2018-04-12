حاكم رأس الخيمة يشهد تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل جائزة التميز الحكومي الذي نظمه برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في دورته الثانية عشرة 2017.

وتم تكريم الموظفين الحاصلين على دبلوم السعادة، وهم: شيماء محمد الطنيجي، ومريم غانم الطويل، وعلياء أحمد البلوشي، وحصة أحمـد الغيـص، وسارة محمد الزعابي، وناهد عبد الله الشحي.

ثم تم تكريم المبادرات الوطنية على مستوى الإمارة بجائزة العمل التطوعي المتميز 2017، وقد حصلت عليها دائرة النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية، وجائزة أفضل مبادرة خيرة لعام 2017، وقد حصلت عليها دائرة الموارد البشرية في مبادرة أكاديمية المعارف ودائرة التنمية الاقتصادية في مبادرة خيركم سابق.

وقد حصل على جائزة التكريم الخاص في إدارة المشاريع المجتمعية المتميزة دائرة التشريفات والضيافة، وذلك عن «مشروع العرس الجماعي - أذن 2018»، وجائزة التكريم الخاص في المبادرة الحكومية الواعدة دائرة البلدية، وذلك عن مبادرة «كفاءة الطاقة»، ثم تم تكريم الشراكة الإعلامية، وهي هيئة إذاعة رأس الخيمة ووكالة أنباء الإمارات وتلفزيون أبوظبي «علوم الدار».

ثم تم تكريم الجهات الحاصلة على جائزة عام الخير في العمل التطوعي المتميز، وحصلت عليها دائرة النيابة، وبعد ذلك تم تكريم الموظفين فائقي التميز على مستوى الإمارة، وبلغ عددهم 33 موظفاً متميزاً فائقي التميز، من دائرة البلدية محمد أحمد شهاب الروزنامة وحنان أحمد سالم الغناة الغافري ومحمد ألطاف محمد سليم وإيهاب نصر الدين أحمد محمد وعائشة علي أحمد الخنبولي الشحي، ومن دائرة المحاكم برأس الخيمة موزة شيبان محمد الحبسي وعمر محمد صبحي المعاني وحسام محمد عبد الله، ومن هيئة حماية البيئة والتنمية موزة عبيد سعيد.

وتم أيضاً تكريم فائقي التميز من دائرة النيابة العامة علياء بنت راشد السعدي وآمنة محمد راشد الحبسي وعائشة أحمد علي السويدي وفيصل محمد عبد الحكيم محبوب وأمينة بنت عبد الله البلوشي، ومن دائرة التنمية الاقتصادية موزة حسن سعيد الشميلي وأمل إسماعيل محمود عبد الله وسامي محمد فرج الرباح وأحلام عبد الرحمن المنصوري وأسماء سعيد سالم الدهماني ومريم محمد علي النقبي، وفائقي التميز من دائرة التشريفات والضيافة ناهد عبد الله الشحي وناهد حسن الشحي، ومن دائرة المالية رغد أمين محمد، ومن دائرة الجمارك مروان محمد الشحي ومنى محمد الشميلي وشما علي الشميسي، ومن هيئة الحكومة الإلكترونية فيداناباتلا جاناكي فينكاتا سرينفاز وأمنية محمد عبد الرحمن وفادي مشهور محمد بطحه، ومن الخدمات العامة عزة جاسم السويدي.

كما تم تكريم فائقي التميز من شرطة رأس الخيمة العميد يعقوب يوسف أبو ليلة والنقيب ثائر محمد النجار الملازم الأول طالب محمد المندوس، وتم تكريم الفائزين ضمن فئات التفوق الوظيفي فئة الموظف الحكومي المبتكر أحمد خالد الجقة من دائرة المالية، والموظف المتميز في خدمة المتعاملين عبد السالم قنديل من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والموظف المتميز في خدمة البدالة منير عبد الله احمد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

«المشروع الحكومي»

في فئة المشروع الحكومي المشترك المتميز فازت هيئة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، عن مشروع المفتش الذكي، وهيئة حماية البيئة والتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن مشروع فرق حماة البيئة، وفازت مبادرة محكمة اليوم الواحد لدائرة محاكم رأس الخيمة كأفضل مبادرة خدمية متميزة.