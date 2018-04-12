نهيان وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الكندي والكتبي

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد مبارك الكندي، بمناسبة زفاف نجله «مبارك» إلى كريمة راشد درويش الكتبي.

ذياب بن محمد بن زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة وعبدالله بن محمد بن خالد وأحمد الزعابي وجانب من الحضور

وحضر الحفل، الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من المسؤولين، ولفيف من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل عروض من وحي التراث.