محمد بن راشد يبحث ومسؤول أميركي التصدي للإرهاب والقرصنة الإلكترونية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي صباح أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والوفد المرافق.

وتبادل سموه والمسؤول الأميركي الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز التعاون القائم بين الجهات المعنية في الدولة ومكتب التحقيقات الفيدرالي خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة التطرف والإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.

محمد بن راشد في حديث مع كريستوفر راي بحضور ريم الهاشمي

مكتوم بن محمد ومحمد الشيباني خال اللقاء

وتركز البحث خلال اللقاء على أهمية التعاون البناء بين الجانبين من أجل التصدي الفاعل للهجمات والقرصنة الإلكترونية حيث أشار مدير الـ «FBI» إلى التعاون الإيجابي بين الطرفين في هذا الشأن لما فيه حماية مصالح وأمن واستقرار البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان عام صاحب السمو حاكم دبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين.