عبدالله بن زايد: دعم أصحاب الهمم مسؤولية وطنية

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: إن توفير الدعم لأصحاب الهمم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع وقطاعاته سواء العام منها أو الخاص، والاستمرار في دعم البرامج التأهيلية، وإبراز قدراتهم ومواهبهم، وإطلاق الجوائز التحفيزية والتشجيعية، وتوفير فرص التوظيف المتكافئة لهم، مؤكداً أن لأصحاب الهمم مكانة خاصة في أولويات الدولة واهتماماتها وفي المبادرات كافة التي يتم إطلاقها.

أولوية

وقال سموه خلال الزيارة التي قام بها لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية: إن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تألو جهداً في سبيل تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهم.

كان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في البهو الرئيسي لمركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع للمؤسسة الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، يرافقه عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعدد من قياداتها، إلى جانب مديري مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

سموه خلال اطلاعه على ابتكارات أصحاب الهمم

وبدأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة ورش التأهيل المهني بالمركز، وتفقّد ورشة الخياطة للطالبات، واستمع إلى شرح من المدربات حول آليات الوصول بمنتجات الطالبات إلى جودة عالية، وشهد الإطلاق الأول للزيّ الرسمي لشركة ساعد بـ«سواعد أصحاب الهمم»، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين المؤسسة والشركة.

وجلس سموه مع عدد من الطلاب من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة وتبادل معهم حواراً أبوياً ممتعاً واستمع لقراءة قصة قصيرة. بعدها انتقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى قسم العلاج بالمركز، واطلع على أهم التقنيات المستخدمة لعلاجات الطلبة الفيزيائية والحسية، كما اطلع سموه على المختبر الروبوتي واستمع إلى شرح من المسؤولين حول عمل المختبر والأجهزة التي تضمه. ويحتوي المختبر على 11 جهازاً علاجياً من الأجهزة الرائدة التي تعد من أحدث التقنيات العالمية في العلاج، والتي يمكن التحكم بها بواسطة الكمبيوتر وأجهزة الدعم الروبوتي.

وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من خدمات المختبر الروبوتي منذ إطلاقها 119 طالباً من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة فيما تم تنفيذ 1324 جلسة علاجية منها 1118 جلسة علاجية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

إنجازات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في الصالة الرياضية لمركز أبوظبي، أبطال المؤسسة الرياضيين منتسبيها بنادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي العين للمعاقين، مشيداً بما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات وإنجازات عالمية.