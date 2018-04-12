النعيمي: الإمارات سبّاقة في إنشاء المؤسسات الشاملة لخير الإنسانية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان أمس وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وفداً من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة حمد سالم كردوس العامري المدير العام للمؤسسة والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة عودته بالسلامة إلى أرض الوطن.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت سباقة في إنشاء المؤسسات الحكومية والأهلية الشاملة وتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

خطة

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان من رئيس وأعضاء الوفد على الخطة الاستراتيجية وبرامج ومبادرات المؤسسة بمناسبة عام زايد وتنوع المشاريع الخيرية الحالية والمستقبلية ودور المؤسسة في التخفيف من معاناة المحتاجين داخل الدولة وخارجها. كما استمع سموه إلى خطة المؤسسة واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تتضمن مجموعة مبادرات منها إفطار صائم وصيانة المساكن الشعبية وغيرها وتقديم العون لكل محتاج داخل الدولة وتقديم المساعدة لطلاب العلم والمعاقين ومختلف الشرائح الاجتماعية المحتاجة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور الكبير التي تلعبه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية من خلال تنفيذها إستراتيجية إنسانية تساند فيها الفئات والأسر الأشد حاجة داخل الدولة وخارجها وتنفيذ برامج إغاثية تفيد كل محتاج. ووجه سموه بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات وتوفير احتياجات المواطنين وتشجيع العمل الخيري في دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة وأن يكون هناك تعاون بين مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وحمد سعيد القبيسي مدير إدارة المشاريع وحمد خميس مدير إدارة البرامج والدكتور خالد الحضرمي المستشار القانوني في مؤسسة زايد وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.