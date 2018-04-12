محمد بن زايد يغادر القاهرة والسيسي في مقدمة مودعيه

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، القاهرة، بعد زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

محمد بن زايد خلال مغادرته مطار القاهرة

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.