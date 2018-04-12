رئيس جورجيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا وحرمه أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يرافقهما الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير غير مقيم لدى جمهورية جورجيا والوفد المرافق.. وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وبدأت الجولة - التي رافقهم خلالها الدكتور يوسف عبدالله العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير - بزيارة ضريح القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حيث استذكر الجميع صفات القائد الفذ وقيمه ونهجه الحكيم.

وتجول بعدها الضيف الزائر والوفد المرافق له في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث تعرفوا من خلال أحد الاخصائيين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير ضيف البلاد نسخة من كتابي «بيوت الله» و«فضاءات من نور» أحد إصدارات المركز المتميزة والتي تسلط الضوء على فن العمارة الإسلامية.