محمد الشرقي: التميّز سمة غالبة في مؤسسات الدولة والتنافس يتطلب مثابرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن التميز أصبح سمة غالبة في مؤسسات الدولة ودوائرها، وأن مجال التنافس بين جهاتها أصبح كبيراً ويتطلب مزيداً من الجهد والمثابرة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أصبحت عنواناً للتميز والريادة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس في قصر الرميلة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وفرق العمل والأفراد الفائزين بـ 7 جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة للعام 2018.

وبارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للفائزين جوائزهم الـ 7، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققته شرطة الفجيرة، ومشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة العامة للارتقاء بعملها، وصولاً إلى تحقيق التميز في المستويات كافة.

تطلعات

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أهمية التميز في العمل الحكومي وتلبية احتياجات الناس التي تفوق تطلعاتهم، داعياً شرطة الفجيرة التي تميزت على مدار السنوات الفائتة لتقديم خدمات رائدة للجمهور، إلى بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق في العمل الحكومي.

وبدوره أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والوفد المرافق عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم وتحفيزهما المستمر على العطاء والتميز، مجددين العهد لسموه على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات والجوائز على المستوى العالمي والمحلي.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة والمديرون العامون وعدد من الضباط.