مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «الوطني للإعلام»

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الإعلامية بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات وإنجازاتها محلياً ودولياً.

واستعرض مجلس الوزراء دور قطاع الإعلام الوطني في مسيرة الإمارات للتنمية وتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071».

وأشاد بقدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في المجالات كافة وإبراز إنجازاتها الحضارية وقيمها الإنسانية ومنهجها في نشر الخير والتسامح والسلام إضافة إلى دور القطاع الإعلامي في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية.

سلطان بن أحمد القاسمي

ويأتي اعتماد تشكيل مجلس الإدارة ليعزز من عمل المجلس الوطني للإعلام كمؤسسة مستقلة تكرس الشفافية والمصداقية والحريات في الأداء الإعلامي إضافة إلى تنسيق الأداء والتوجهات في السياسة الإعلامية بما يبرز مواقف الدولة وسياساتها في المحافل العربية والإقليمية والدولية بجانب استقطاب وسائل الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالتسهيلات اللازمة لإطلاع الرأي العام في العالم على مواقف الدولة في مختلف المجالات.

سلطان الجابر

نورة الكعبي

وتفصيلاً فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعضوية كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي ومنى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومالك سلطان آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم وعلي سعيد النيادي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني.

منى المري

مالك آل مالك

راشد العامري

ويتماشى التعديل الجديد مع مئوية الإمارات 2071 من حيث ضرورة العمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات الدولية والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وعالميا وإبراز النجاحات التي حققتها في مختلف المجالات.