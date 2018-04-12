الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس الخميس مغبرا مع أتربة مثارة أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وذكر المركز في بيان له أن الطقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الغربية وتميل درجات الحرارة للارتفاع .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت المقبل غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا أحيانا على مناطق متفرقة خاصة الغربية والداخلية مع فرصة سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا، البحر يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الأحد مغبرا مع أتربة مثارة أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س والبحر يكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وأوضح المركز أن يوم الإثنين المقبل يشهد استمرارا في تزايد كميات السحب وقد يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.