مختبرات الإبداع في دبي.. تعزيز الريادة عالمياً

انطلقت اليوم الدورة الرابعة من «مختبرات الإبداع» لخطة دبي 2021 بعنوان «حكومة للناس»، والتي تعقدها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدى يومين، في فندق زعبيل هاوس في منطقة السيف في إطار سعيها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى توفير سبل ودعائم الرفاهية والعيش الكريم والسعادة التي يطمح إليها مجتمع إمارة دبي.

وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الادارة الاستراتيجية والحوكمة في حديثها لـ "البيان" إن هذه المختبرات تساعد على تسريع تحقيق مستحدثات خطة 2021 ومعالجة بعض التحديات التي قد تعيق تحقيق الغايات وأيضا اقتناص الفرص لتعزيز ريادة دبي عالمياً.

واشارت ميران إلى أن عدد مختبرات الإبداع هو 8 وتعقد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

عائشة ميران مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة #دبي لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة تتحدث لـ #البيان عن الدورة الرابعة لمختبرات الابداع التي تعقد تحت عنوان حكومة للناس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fX2qM8GY4j — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2018

وتتضمن موضوعات مختبرات الإبداع محاور مختلفة حيث يتناول المختبر الأول بعنوان «رحلة التمكين» وضع منظومة متكاملة لتمكين الإماراتيين وإخراجهم من دائرة الرعاية والاعتماد على المنافع الاجتماعية إلى التمكين والتنمية الاجتماعية، أما الموضوع الثاني بعنوان «الفن في كل مكان» فيستهدف تطوير الجانب الفني والجمالي لثلاثة مستشفيات في دبي بهدف خلق بيئة داعمة للرعاية ومحفزة على العلاج.

كما يستهدف الموضوع الثالث بعنوان «طفولة آمنة» إلى تصميم وتطبيق نظام متكامل لحماية الطفل في إمارة دبي، وموضوع «مع الأمل... دبي» فيستهدف تطوير وتطبيق منظومة للكشف وتشخيص أمراض الصحة النفسية ورفع الوعي حول الصحة النفسية في المجتمع، فيما يناقش موضوع «صحة 7 نجوم» تطوير منظومة لقياس أداء وجودة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، وموضوع «لن أعود» فيستهدف إيجاد حلول متكاملة تعالج ظاهرة العودة إلى الجريمة وتسليط الضوء على رعاية وحماية الأحداث من الجنوح، فيما يستهدف موضوع «استثمر هنا» وضع سياسات وبرامج لإنعاش القطاع العقاري، وأخيراً فإن موضوع «حكومة الكفاءات» فيستهدف وضع رؤية طموحة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية في دبي وإعادة النظر في السياسات والنظم الحالية بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات وإدارتها بكفاءة وفعالية لرفع مستوى إنتاجية الجهاز الحكومي.