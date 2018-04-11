محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة جامعة الإمارات في العين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم فى مدينة العين حفل تخريج الدفعة الـ37 من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد الحفل الذى أقيم فى مدرج الجامعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى جانب عدد من الشيوخ والقيادات التربوية والتعليمية فى الدولة واولياء امور الخريجين البالغ عددهم فى هذا العام 507 خريجا.