صرف 10 ملايين درهم لأصحاب أرقام مركبات الأجرة في الشارقة

كشف عبدالعزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات عن بدء صرف المكافأة السنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة والبالغ عددهم حوالي 5000 مواطن والمشغَلة من طرف شركات الامتياز والتي تقع تحت مظلة الهيئة.

وقال الجروان: تأتي هذه الخطوة التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن حرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيدا لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده، ليبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين 42 مليون درهم.

وأوضح الجروان، بأنه تم البدء بصرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم وبإجمالي 10 ملايين درهم لملاك الأرقام كمكافأة سنوية، إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويض يبلغ 32 مليون درهم سنوياً بمعدل 2.7 مليون درهم شهرياً، بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة.

ولفت الجروان، يتم صرف كافة الحقوق المترتبة على سحب الأرقام القديمة بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة وتقديم المستندات التي تثبت الملكية، كما دعا الجروان أصحاب الأرقام الغير مستوفين شروط الصرف لعدم استيفاء المستندات اللازمة سرعة إنهاء المتطلبات لاستلام مستحقاتهم، وأضاف أنه يمكنهم التواصل مع الهيئة على الرقم 600525252 للرد على كافة الاستفسارات ذات الشأن.