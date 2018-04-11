اكتمال أعمال إنشاء قبة مبنى آخر مفاعلات «براكة»

حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنجازا هاما جديدا في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك باستكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الرابعة والأخيرة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة بأبوظبي، إضافة إلى استكمال أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل وتركيب المعدات الأساسية في المحطة.

وأوضحت المؤسسة أن استكمال القبة يمثل العنصر الإنشائي الأخير في مبنى احتواء المفاعل الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 70 مترا، وتعتبر مباني احتواء المفاعل من أكثر المباني الإنشائية تطورا في العالم بالنظر إلى تصميمها الذي يشتمل على مزيج من الجدران الخرسانية السميكة والحديد الصلب المعزز ويضم المبنى حاوية المفاعل النووي ومولدات البخار ومكونات رئيسية أخرى.

ويعتبر الانتهاء من أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل التي تعمل على نقل الحرارة الموجودة داخل حاوية المفاعل إلى المولدات العاملة بالبخار إلى جانب تركيب معظم المكونات الرئيسية لمبنى احتواء المفاعل بمثابة الإعلان عن استكمال أعمال البناء الرئيسية في المحطة الرابعة وخطوة هامة نحو بدء الاختبارات الرئيسية لأنظمة المحطة.

كما يعد استكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء آخر مفاعلات مشروع محطات براكة للطاقة النووية مؤشرا على اكتمال غالبية الأعمال الإنشائية الرئيسية في المشروع وإنجازا كبيرا في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي من أجل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن هذه الإنجازات تبرز التقدم الملحوظ الذي يتم تحقيقه سواء على مستوى أعمال الإنشاءات في المحطة الرابعة أو على مستوى الإنجاز الكلي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأضاف إن الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة بدأت في عام 2015 واستفادت الفرق المختصة من الدروس والخبرات التي اكتسبتها خلال تطوير المحطات الثلاث السابقة ومع وصول نسبة إنجاز العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطة الرابعة إلى 67 في المائة ستكون المرحلة المقبلة بالنسبة للمحطة هي بدء الانتقال من الأعمال الإنشائية إلى عمليات الاختبار والتشغيل.

وأكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة من خلال مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي تقوم بتطويره وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.

وبالإضافة إلى إنجاز أعمال إنشاء قبة مبنى احتواء المفاعل وتوصيل أنابيب حلقات تبريد المفاعل، تم تركيب جزء كبير من المعدات الرئيسية في المحطة الرابعة بنجاح.

وتواصل فرق الأعمال الإنشائية حرصها على تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة في مجال الطاقة النووية خلال أعمال تطوير المحطة الرابعة تماما كما هو الحال بالنسبة للمحطات الثلاث الأخرى.

ويعكس استكمال أعمال إنشاء آخر قبة مبنى احتواء المفاعل وإنجاز سلسلة من الأعمال الرئيسية في المحطة الرابعة التقدم الثابت والمستمر للأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 87 في المائة في حين وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من 92 في المائة والثالثة إلى أكثر من 81 في المائة، بينما اكتملت مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى وتتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يشار إلى أن محطات مشروع براكة الأربع ستوفر عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة كما ستحد من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام.