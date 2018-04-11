خليفة يصدر مراسيم بتعيين وتكليف أعضاء في السلك الدبلوماسي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين وتكليف عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للدول، والتصديق على اتفاقيات ثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مراسيم

وتضمنت المراسيم التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إعادة تعيين عبدالله خلفان مطر الرميثي في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير فوق العادة مفوضاً، وتعيين ساعد محمد ساعد حميد المهيري سفيراً للدولة لدى جمهورية بنغلادش الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وفي الإطار ذاته أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (72) لسنة 2018 بتكليف هزاع محمد فلاح خرصان القحطاني القيام بمهام سفير دولة لدى جمهورية راوندا ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوضاً أثناء فترة شغله للمنصب، وتكليف عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري القيام بمهام سفير دولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوضاً أثناء فترة شغله للمنصب، إضافة إلى تكليف الدكتورة نوال خليفة أحمد خليفة الحوسني القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مباني البعثات الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر 2017، كما صادق رئيس الدولة على اتفاقية بين الدولة ومملكة كمبوديا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة بنوم بتاريخ 27 يوليو 2017.

اتفاقيات

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 3 أكتوبر 2017، كما صادق حفظه الله على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 5 إبريل 2017.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المالديف لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 17 أكتوبر 2017، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بورندي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير 2017.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على اتفاقية بين الدولة وجمهورية الباراغواي لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 16 يناير 2018، واتفاقية مماثلة بين الدولة وجمهورية بورندي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير 2017.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المالديف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2017.

محمد بن زايد يمنح 9 أشخاص وسام أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجموعة من القرارات بشأن منح 9 أشخاص وسام أبوظبي تكريماً لهم لما قدموه من خدمات مميزة للإمارة، وشمل كلاً من: إبراهيم عبد الرحمن علي العابد، علي مانع مفرح الأحبابي، فاطمة علي محمد راشد الكعبي، الدكتورة جيانتي ميترا روبن موخيرجي، الدكتور عزام الزغبي، فرح هاشم أحمد علي القيسية، ذيبان سالم محمد ذيبان المهيري، مبارك قيران راشد المنصوري، وجورج ماثيو.

ونشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.