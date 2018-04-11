الإمارات والكويت تبحثان التعاون في المجال العمالي

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويره من خلال تبادل التجارب والخبرات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين والعمل الخليجي المشترك.