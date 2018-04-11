ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «حمد الشرقي.. قائد في مدرسة زايد»

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة محاضرة «حمد الشرقي.. قائد في مدرسة زايد» التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مساء أمس على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بحضور سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة.

تناولت المحاضرة التي تحدث فيها الكاتب الصحافي خالد عمر بن ققه.. رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة كأحد القادة الفاعلين في دولة الاتحاد التي استمدها من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض دور صاحب السمو حاكم الفجيرة على الصعيدين العربي والدولي.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خالد الظنحاني إن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة: «قائد فذ وصانع إنجازات يعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء وطنه»، مستلهماً ذلك من فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مدرسة متكاملة ركائزها لحكمة والقيادة والعطاء، وجعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في التطور والتقدم والازدهار.

وفي ختام المحاضرة كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي المحاضر فيما تسلم سموه درع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. حضر المحاضرة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وجمهور غفير من إمارة الفجيرة.