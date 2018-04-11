طحنون بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح الظاهري والكعبي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد هزام الظاهري، لمناسبة زفاف نجله هزام إلى كريمة محمد هلال سرور الكعبي.

وحضر الحفل الذي أقيم بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

تخللت الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس، عروض للفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.